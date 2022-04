I bambini ucraini a Manfredonia manifestano per la Pace

Manfredonia si tinge di giallo-blu stringendosi sempre più attorno al popolo ucraino. Mentre Istituzioni e cittadini continuano incessantemente ad alimentare le raccolte di solidarietà e di dispobilitá all’ospitalità, questa mattina la comunità sipontina e quella ucraina (rappresentata dalla Sig.ra Oksana Kosmynca) si sono unite nella “Marcia della Pace” lunga 3 km che ha toccato i luoghi simbolo della città e che l’Amministrazione comunale ha sin da subito sostenuto nell’organizzazione logistica e la concessione del patrocinio, unitamente a diverse associazioni cittadine (coordinate da Giovanni Cotugno Presidente dell’ “Asd Gargano 2000” e Sabrina Santoro).

Alla “Marcia per la Pace” hanno preso parte gli Assessori Anna Trotta e Antonella Lauriola, la consigliera provinciale Liliana Rinaldi, i consiglieri comunali Gianni Sventurato e Mary Fabrizio.

Si è chiesto a gran voce lo stop di una guerra insensata che sta generando disperazione, morte e distruzione tra persone innocenti. Un’emergenza umanitaria senza precedenti che vede tra le principali vittime donne e bambini, come i trenta piccoli ucraini giunti da qualche giorno a Manfredonia, che erano teneramente in testa al corteo di stamane ad invocare ai “grandi del mondo” PACE subito.