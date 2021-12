How together now, tutti a tifare Michelangelo Falcone

Tutti a tifare Michelangelo Falcone!!!! Nostro cittadino, genitori di manfredonia, potrebbe prendere il posto del compianto Tony Santagata, il palcoscenico del programma a canale 5 ALL TOGETHER NOW, potrebbe essere per lui il trampolino di lancio di una carriera canora di spessore!!!

Sta raccogliendo le critiche di Tutti i grandi artisti, non solo di J-AX, RITA PAVONE, FRANCESCO RENGA e ANNA TATANGELO, il suo timbro di voce, il suo appeal, hanno fatto si che grandi case editrici so stanno mettendo in fila per accaparrarsi le sue prestazioni. Oggi, in prima serata alle ore 21.00, disputerà la semifinale del rinomato programmo ALL TOGETHER NOW di Canale 5, condotto dalla grande conduttrice MICHELLE HUNZIKER.

Non facciamo mancare il nostro calore, sosteniamo insieme e portiamo il nostro Michelangelo a conquistare la finale!!!!!!!