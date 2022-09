Hotel ecologico, come un piccolo cambiamento può portare un aiuto alla natura

L’hotel ecologico è ben più di una moda. A prima vista potrebbe essere il frutto di un tentativo di green washing, ovvero un’adesione alle tematiche ambientaliste che è tale solo in apparenza.

In realtà, quella degli hotel ecologici è una tendenza che deriva da una reale presa di coscienza sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale. Una tendenza che si declina in un approccio particolare alla gestione della struttura e che può coinvolgere anche l’attrezzatura.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica degli hotel ecologici e fornendo qualche consiglio per trasformare in senso ecologico la propria struttura alberghiera.

Cos’è un hotel ecologico

Il concetto di hotel ecologico è tutto sommato recente. È nato negli ultimi anni, quando è emersa la necessità di definire con chiarezza quelle strutture alberghiere che, in maniera spontanea ma allo stesso tempo uniforme, hanno adottato un approccio diverso, che potesse ridurre l’impatto sull’ambiente.

In estrema sintesi, si definisce hotel ecologico una struttura ricettiva che adotta una o più metodologie per la riduzione dell’impatto ambientale.

Alcune puntano a diminuire i consumi, intervenendo dal punto di vista edile, installando caldaie ultra-performanti, pannelli fotovoltaici, cappotti termici. Altre intervengono dal punto di vista dei processi, cercando di ridurre la presenza antropica senza compromettere i servizi. Altri, infine, agiscono sulle attrezzature e, di conseguenza, sulla massa di rifiuti prodotti. I più virtuosi, infine, intervengono in tutti e tre gli ambiti.

In ogni caso, il cambiamento è netto. Inoltre, segnala una piccola grande verità del discorso pro-ambiente: tutti, nel proprio piccolo, possono fare qualcosa, e quel qualcosa risulta comunque utile.

Hotel ecologico, basta poco

L’approccio ecologico alla gestione dell’hotel è una partita dall’esito win-win. Vincono tutti: vince il territorio, che trae sollievo, ovviamente. Ma vince anche chi gestisce la struttura, che in alcuni casi può risparmiare sulla bolletta dell’energia, e sempre e comunque migliora la sua immagine presso la potenziale clientela. E’ un effetto collaterale, ma gradevole. Di più, è un’arma di marketing. D’altronde, la sensibilità ambientalista è sempre più diffusa presso la popolazione (per fortuna).

Vince però anche l’avventore, specie se tiene all’ambiente. Senza contare il fatto che nessuno dei metodi fin qui descritti impatta minimamente sulla qualità dei servizi.

Rimane da dirimere un fatto: come può un alberghiere rinnovare in senso ecologico il proprio hotel in breve tempo e senza grossi investimenti? In attesa di approntare modifiche più importanti, può semplicemente agire sulle forniture. In particolare, su quelle che più massivamente producono rifiuti: i kit di cortesia, o welcome kit che dir si voglia.

Spazzolini, saponi, detergenti, shampoo, sacchetti per biancheria, cuffie per docci, set per doccia, asciugamani, ma anche dispenser, piccoli e grandi elettrodomestici da camere… Tutto può essere reinterpretato in chiave ecologica. E in effetti lo è già, basta rivolgersi alle persone giuste.

