“Ho accettato proposte indecenti”. Ex naufraga si racconta senza freni: pubblico senza parole – VIDEO

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Tra gli ospiti spicca il nome di Vera Gemma, fresca di Leone d’Oro a Venezia come miglior attrice nella sezione “Orizzonti”. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si racconta con estrema sincerità in una divertente intervista dove, senza reticenze, affronta svariati temi. “Le droghe? Tutte”, ammette dopo essere stata stuzzicata dalla conduttrice. Sulla sua esperienza da spogliarellista, invece, come riporta Davide Maggio, rivela: “Ho accettato proposte indecenti, avevo uno che ogni tanto sganciava del cash a Los Angeles e io lo prendevo, che c’è di male?”.

Dopodiché la Fagnani le ha domandato: “Con gli spogliarelli ha chiuso o ci teniamo in allenamento? Qual è la mossa vincente, quella che li faceva impazzire tutti?”. E La Gemma: “Non vorrei dire cose fortine però ti devi sentire pu***na per mandare questa energia agli altri”.

Alla domanda “ha mai fatto a botte?”, Vera non si tira di certo indietro: “Ho menato pure agli uomini. Ho menato Jeda, in aeroporto ad Amsterdam, a un certo punto ha detto: ‘io ti sputtano’. See, e io ti corco de botte”.