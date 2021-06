Si terrà domani sabato 12 giugno 2021 l’evento FAD webinar e in presenza “Highlights in Chirurgia Vascolare 2021”, organizzato dalla Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal Dott. Maurizio Ruggieri. L’evento è in due edizioni, il 12 giugno e il 26 giugno, ed è aperto ai Medici di Medicina Generale in presenza e agli Specialisti in Chirurgia Vascolare in webinar.

La Chirurgia Vascolare è attiva al Policlinico Riuniti di Foggia dal 2019. L’attività clinico-assistenziale svolta è dedicata alla diagnosi e cura di arteriopatie periferiche, aneurismi dell’aorta toracica e addominale, aneurismi splancnici, dissecazioni aortiche, stenosi carotidee, piede diabetico, fistole per emodialisi e trattamento chirurgico tradizionale e mininvasivo della patologia varicosa.

Il reparto consta di 11 posti letto, con copertura h24 delle urgenze chirurgiche vascolari. L’équipe medica è composta da 6 specialisti. L’attività ambulatoriale viene svolta quattro volte alla settimana presso il piano -1 del Dipartimento di Emergenza Urgenza (DEU). Fino a questo momento sono stati eseguiti circa 400 interventi chirurgici, sia con tecnica tradizionale open che endovascolare mininvasiva.

Durante l’evento di domani, con inizio alle ore 8.30, dopo l’introduzione ai lavori, seguiranno le relazioni del Dott. Maurizio Ruggieri su “Utilizzo delle endoprotesi low profile nel trattamento dell’aneurisma dell’aorta addominale sottorenale” e su “La rivascolarizzazione carotidea mediante PTa/stenting” e la relazione della Dott.ssa Angela Ferrante su “La rivascolarizzazione carotidea mediante tromboendarteriectomia”.