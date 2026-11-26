Helena Prestes presa di mira da un hater: interviene il suocero

Helena Prestes è stata difesa da una persona molto vicina a lei da un attacco di un hater.

Helena Prestes ha ottenuto grande popolarità in Italia nel 2024 quando ha partecipato al Grande fratello. In quel frangente, la modella brasiliana si fece conoscere sia per i suoi scontri con gli altri concorrenti che per la sua relazione con Javier Martinez, che ancora oggi resiste. Una popolarità che ha portato alla nascita di diversi leoni da tastiera, che spesso inquinano il suo profilo con post diffamatori. In queste ultime ore, Helena Prestes è stata oggetto di un nuovo attacco da parte di un hater. Parole che non sono passate inosservate ad una persona vicina all'ex gieffina, che ha deciso di intervenire per difenderla.

Helena Prestes attaccata da un hater: il suocero la difende

L'influencer di San Paolo è stata difesa dal suocero da un attacco da parte di un hater. Il padre di Javier Martinez ha pubblicato sui social un commento di risposta al leone da tastiera elogiando le qualità della nuora: "Helena Prestes parla sei lingue, è bella come il sole, famosa top model è sta con Javi, si amano. Sembra che l'invidia ti stia mangiando". Non è la prima volta che l'uomo interviene in prima persona per difendere la ragazza e la sua storia d'amore con l'ex pallavolista argentino.