Helena Prestes lascia l’Italia: “Visiterò posti bellissimi”, l’annuncio sui social

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha raggiunto una grande popolarità in seguito alla sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello dov’è arrivata in seconda posizione. Nel corso delle ultime ore, la 35enne è tornata a sorprendere i suoi fan per un annuncio social. Helena Prestes ha lasciato l’Italia per un nuovo viaggio di lavoro. In un post pubblicato nel suo canale d’Instagram, la compagna di Javier Martinez ha scritto: “Ci saranno dei mini blog di questo desideratissimo viaggio con Cometa e Juniqua. Sono enormemente felice.. Visiterò posti bellissimi e chiaro tanto sport, yoga e un po’ di relax.” Dopo l’Egitto e la Grecia, la donna farà tappa in Brasile, suo paese Natale, dove avrà modo di tornare a collaborare con Cometa.

Helena Prestes lascia l’Italia per il Brasile

L’ex concorrente del Grande Fratello ha lasciato l’Italia in direzione Brasile per una collaborazione con Cometa, un club di membri esclusivo che offre la possibilità di lavorare da remoto e connettersi con altri membri con le stesse passioni come lo yoga ed il kite surf. Non è la prima volta che Helena Prestes intraprende viaggi del genere. Alcuni mesi fa, la modella brasiliana fece tappa in Egitto e Grecia sempre con lo stesso club. In quell’occasione, la modella brasiliana venne accompagnata da Javier Martinez, rimasto in Italia per impegni con la Terni Volley Academy che sta attualmente disputando il campionato di A3 di pallavolo.