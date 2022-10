Happy Halloween. Il 31 ottobre la cena spettacolo di beneficenza

Divertimento e nobili cause si uniscono ancora una volta nella fantastica cornice del “Samì – Ristorante in fiera”. Per il 31 ottobre, serata clou della “spooky season”, la Enjoy Events e il Leo Club “Umberto Giordano” presentano la cena-spettacolo “Happy Halloween” con due special guest: i dj Alex Effe e Antonio Di Piero. Senza alcun costo di maggiorazione, si potranno gustare le proposte del menu alla carta a partire dalle ore 21.30. L’animazione della serata passerà, poi, al dj set offerto da Maurizio Florio e Paolo Mascolo.

Elemento irrinunciabile? Un dress code a tema Halloween.

Sarà un’occasione unica per incontrarsi, divertirsi ma anche per sostenere un’importantissima iniziativa benefica: parte del ricavato, infatti, sarà destinato al progetto, promosso dal Distretto Leo 108 Ab, “Un altro giorno in paradiso”, il cui obiettivo è raccogliere fondi finalizzati a enti impegnati nel supporto e sostentamento dei clochards.

Per info e prenotazioni: 320.0203517