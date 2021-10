Halloween al cinema, i film in uscita

MEDIUM

Medium è un film di genere horror, azione del 2021, con Tony Sperandeo e Hal Yamanouchi. Uscita al cinema il 14 ottobre 2021. Distribuito da Emy Productions.

Medium, film diretto da Massimo Paolucci, racconta di un furto commesso da una banda di rapinatori in un bar, che riesce a trafugare un bottino di molte decine di migliaia di euro. Il gruppo non immagina che il proprietario del bar, Cagliostro (Tony Sperandeo), sia legato al mondo della malavita; infatti, in breve tempo l’uomo riesce a rintracciarli. Cagliostro, però, propone ai piccoli criminali di collaborare e mettere a segno insieme un colpo: dovranno recuperare per conto suo un prezioso medaglione di giada verde all’interno di una villa, sita in Umbria e appartenente all’uomo d’affari di origine cinese Hung (Hal Yamanouchi). Se riusciranno a portare la missione, Cagliostro li lascerà liberi di tenere tutto il denaro che gli hanno rubato.

Durante l’impresa la banda scoprirà che il ciondolo è portato al collo da Sofia (Martina Angelucci), la figlia di Hung. La giovane, però, è in coma e sembra che sia in vita solo grazie a un arcano rituale magico. Questa scoperta sarà solo l’inizio di una lunga notte, segna da momenti di estrema violenza.

THE LAST DUEL

The Last Duel è un film di genere drammatico, storico del 2021, diretto da Ridley Scott, con Matt Damon e Adam Driver. Uscita al cinema il 14 ottobre 2021. Durata 152 minuti. Distribuito da The Walt Disney Company Italia.

The Last Duel, film diretto da Ridley Scott, è ambientato nel XIV secolo, durante la Guerra dei cent’anni, e racconta una storia vera, quella dell’ultimo “duello di Dio” combattuto in Francia sotto il regno di Carlo VI. Dopo essere tornato dalla guerra, il cavaliere Jean de Carrouges (Matt Damon), grande combattente sul campo di battaglia, scopre che sua moglie Marguerite (Jodie Comer) è stata violentata dallo scudiero e suo amico Jacques Le Gris (Adam Driver), noto per la sua sagacia e la sua arte oratoria.

Marguerite decide coraggiosamente di portare a processo Jacques e denunciare quanto accaduto, ma non viene creduta. Essendo al tempo la testimonianza della donna troppo debole, perché priva di ogni posizione giuridica senza la presenza del marito, la vittima dello stupro viene accusata di dire falsità.

È così che Jean per difendere l’onore di sua moglie decide di ricorrere al codice cavalleresco e sfidare a duello Jacques, seguendo il principio del “Deus Vult”, ovvero il sopravvissuto per volontà divina avrebbe vinto la contesa. Solo uno tra i due potrà quindi sopravvivere a quello che è stato l’ultimo duello giudiziario nella storia francese e uno dei più estenuanti…

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE

Venom: La Furia Di Carnage è un film di genere azione del 2021, diretto da Andy Serkis, con Tom Hardy e Woody Harrelson. Uscita al cinema il 14 ottobre 2021. Durata 90 minuti. Distribuito da Sony Pictures Italia / Warner Bros. Pictures Italia.

Venom: La Furia Di Carnage, film diretto da Andy Serkis, è il sequel del primo film sull’antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy. Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage (Woody Harrelson) alter ego del serial killer Cletus Kasady. Nella scena post credits del primo film, infatti, Eddie Brock in sella alla sua moto raggiunge la prigione di San Quentin per intervistare l’omicida. Durante il loro breve dialogo, Kasady preannuncia che riuscirà a uscire dalla prigione e a compire una nuova carneficina. Il killer, infatti, riesce a evadere dal carcere, ospitando un simbionte alieno, il rosso Carnage, che seminerà il terrore in città. Solo Brock e il suo Venom possono fermarlo…

2 FANTASMI DI TROPPO

2 Fantasmi di Troppo è un film di genere commedia del 2021, diretto da Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, con Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita. Uscita al cinema il 21 ottobre 2021. Distribuito da Notorious Pictures.

2 Fantasmi di Troppo, il film diretto da Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita, segue la storia di due amici di vecchia data, Nunzio (Nunzio Fabrizio Rotondo) e Paolo (Paolo Vita). I due hanno alle spalle un passato lavorativo inconcludente e difronte all’ennesimo fallimentare espediente per guadagnarsi da vivere finiscono per indebitarsi con uno strozzino. Per uscire dalla brutta situazione in cui si sono cacciati, i due si lanciano in una strampalata impresa: diventano due medium arrangiati, grazie alle capacità tecnologiche di Nunzio. I due amici si trovano così ad andare di casa in casa per dare la possibilità ai loro ingenui clienti d’incontrare i propri cari defunti, ossia degli ologrammi che gli assomigliano.

Cosa succederà quando un giorno Nunzio e Paolo si troveranno difronte la duchessa Gilda (Carlotta Rondana) e la sua dama di compagnia Cettina (Enrica Guidi), ovvero due veri fantasmi?

HALLOWEEN KILLS

Halloween Kills è un film di genere horror, thriller del 2021, diretto da David Gordon Green, con Jamie Lee Curtis e Anthony Michael Hall. Uscita al cinema il 21 ottobre 2021. Durata 106 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

Halloween Kills, film diretto da David Gordon Green, riprende la storia da dove era rimasta nel capitolo precedente con Michael Myers intrappolato nella casa in fiamme, mentre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nipote Allyson (Andi Matichak) scappano via a bordo di un’auto, dopo aver fatto l’autostop. Ma Michael è ancora vivo e lo scopriranno a loro spese i vigli del fuoco accorsi a spegnere l’incendio nell’edificio.

Nel frattempo Laurie viene portata d’urgenza in ospedale, a causa delle ferite da lama riportate, e, non sapendo cosa stia accadendo sul luogo dell’incendio, crede di aver finalmente ucciso il suo incubo di un’intera vita. Il suo sollievo, però, viene spazzato via dalla notizia che i pompieri sono tutti morti, ferocemente uccisi dal maniaco omicida.

Questa volta, però, Laurie è pronta a fermare il male per sempre, preparando tutta la cittadina di Haddonfield a dare la caccia a Michael. Le donne della famiglia Strode, insieme a un gruppo di sopravvissutati alla follia omicida dei Myers, mettono su un gruppo di vigilanti, che setacciano la città alla ricerca dell’uomo mascherato, determinati a farlo fuori definitivamente…

RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA

Ron – Un Amico Fuori Programma è un film di genere animazione, avventura del 2021, diretto da Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez, con Lillo e Zach Galifianakis. Uscita al cinema il 21 ottobre 2021. Durata 106 minuti. Distribuito da Walt Disney Pictures.

Ron – Un Amico Fuori Programma, film diretto da Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez, è ambientato in un mondo in cui i robot camminano e parlano, diventando i migliori amici e una buona compagnia per i bambini. La tendenza fra i ragazzi è avere un B*bot, una sorta di migliore amico robotico decisamente fuori dagli schemi.

Quando Barney Pudowski, un ragazzo di undici anni, riceve in regalo dal padre il suo B*bot, è elettrizzato, ma il suo entusiasmo si spegne nel momento in cui accende il dispositivo; scopre, infatti, che il suo robot Ron non funziona come dovrebbe. Il dispositivo dovrebbe camminare, parlare e connettersi sui social, simulando un “migliore amico” per il giovane dal carattere un po’ timido e solitario, ma i malfunzionamenti di Ron inizialmente sembrano scoraggiarlo e metterlo talvolta in imbarazzo. Questo nuovo amico “fuori programma”, però, permetterà a Barney di scoprire la vera amicizia in tutte le sue meravigliose e disordinate sfaccettature.

ANTLERS

Antlers è un film di genere horror del 2021, diretto da Scott Cooper, con Keri Russell e Jesse Plemons. Uscita al cinema il 28 ottobre 2021. Distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Antlers, il film diretto da Scott Cooper, racconta la storia di Julia Meadows (Keri Russell), un’insegnante di una cittadina dell’Oregon, che comincia a interessarsi a un timido e introverso studente, Lucas Weaver (Jeremy T. Thomas), quando scopre (troppo tardi) che il ragazzo nasconde un segreto terribile, che potrebbe mettere a rischio la vita della cittadina dell’Oregon in cui la donna vive insieme al fratello sceriffo Paul Meadows (Jesse Plemons).

Nel cast del film ci sono anche Graham Green, Scott Haze, Rory Cochrane e Amy Madigan.

LA FAMIGLIA ADDAMS 2

La Famiglia Addams 2 è un film di genere animazione, commedia del 2021, diretto da Greg Tiernan, con Virginia Raffaele e Pino Insegno. Uscita al cinema il 28 ottobre 2021. Distribuito da Eagle Pictures.

La Famiglia Addams 2, il film d’animazione diretto da Greg Tiernan, sequel de La Famiglia Addams (2019), riporta sul grande schermo la strana e divertente famiglia, creata dell’umorista americano Charles Addams, alle prese con un nuova avventura.

In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l’età dei loro due figli e arrendersi all’idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso l’America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederà questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi?

Per le voi originali ritorviamo Charlize Theron per il personaggio di Morticia Addams, Oscar Isaac per Gomez e Bette Midler per la Nonna. Nick Kroll presterà ancora una volta la sua voce allo Zio Fester, Chloë Grace Moretz a Mercoledì, Conrad Vernon a Lurch e Snoop Dogg a Cugino Itt. La voce originale di Pugsley Addams questa volta sarà quella di Javon Walton. Un nuovo personaggio dal nome di Cyrus e doppiato da Bill Hader, farà parte di questo nuovo capitolo.