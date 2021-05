Hai forti doti commerciali e vorresti lavorare nel settore della consulenza energetica?

La GBC srl – Ricerca consulenti commerciali per la zona di Manfredonia

La risorsa che stiamo cercando opererà a Manfredonia e avrà il compito di promuovere i nostri servizi, potenziando e sviluppando così l’attuale portafoglio clienti. Alla risorsa sarà garantita la formazione necessaria per poter gestire i clienti in autonomia nonché per progredire nella carriera di formatore all’interno della struttura.

Offriamo: possibilità di inquadramento con retribuzione fissa e provvigioni. La risorsa sarà inserita in azienda con definizione di un piano di carriera ben definito, comprensivo di supervisione di un team di specialisti del settore che agevoleranno il raggiungimento dei risultati personali.

Richiediamo: grande capacità relazionale e comunicativa, passione e volontà di affermarsi nel settore della consulenza, una precedente esperienza nella vendita di servizi. Costituisce titolo preferenziale l’esperienza pregressa nel settore della consulenza energetica.

Se pensi di essere la persona giusta, non esitare ad inviare il tuo CV a gbc.manfredonia@inwind.it