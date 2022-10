Ha vinto Miss Italia ed è una famosissima attrice: riconosci la bambina nella foto?

La bambina nella foto – dolce, sorridente e con il dito puntato verso la fotocamera -, è nata nel Messinese il 25 luglio 1985. All’età di 18 anni partecipa a Miss Italia e vince il concorso di bellezza ricevendo la corona da Claudia Cardinale. Ritorna nella sua Sicilia per terminare i suoi studi, dove consegue il diploma al Liceo classico, per poi intraprendere il cammino nel mondo del cinema. Ha esordito sul piccolo schermo recitando il ruolo di Costanza in due episodi della quarta stagione della fiction Un medico in famiglia, mentre nel 2007 e nel 2008 è protagonista nella serie TV Carabinieri. Dopo aver recitato in diverse pellicole di successo come Cado dalle nubi, nel 2011 interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi nella serie Che Dio ci aiuti. Un successo dietro l’altro che l’ha portata a lavorare al fianco di Can Yaman nella serie ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini, Viola come il mare. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è la bellissima Francesca Chillemi.