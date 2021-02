H.E.R ospite di Rai1 “Oggi è un altro giorno”

Su Rai1 a “Oggi è un altro giorno”, ospite di Serena Bortone sarà la nostra grande artista H.E.R.! lunedì 1 marzo verso le 15.40

Un appuntamento assolutamente da non perdere, intanto riguardiamo insieme il suo ultimo videoclip “Il nostro mondo” qui https://www.youtube.com/watch?v=cNa1v8CLEXc

Da poco Finalista a Musicultura 2020 (Rai), vincitrice del Premio Amnesty International – Italia Sezione Emergenti 2020 (Voci Per la Libertà) e reduce dal grande successo ottenuto con il precedente brano “Il mondo non cambia mai”, l’eclettica cantautrice-musicista pugliese H.E.R. torna in radio con il nuovo singolo electro-pop “Il nostro mondo”, prodotto da Gianni Testa e disponibile nei digital store dal 27 Novembre (Joseba Publishing). Anteprima della raccolta “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty 23a edizione” che è stato pubblicato per Ala Bianca il 10 dicembre (anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani), album che vede tutti i protagonisti dell’ultima edizione del festival, dagli emergenti ai big: Niccolò Fabi, Marina Rei, Margherita Vicario. H.E.R. è presente con due brani “Il mondo non cambia mai” e “Il nostro mondo”.

“IL NOSTRO MONDO parte dalla DIGNITÀ’ DELL’UOMO che dovrebbe appartenere a ciascuno di NOI: poter scegliere il luogo dove voler vivere senza scappare necessariamente dall’orrore di una GUERRA o di un regime totalitario deve essere un atto libero e sereno e non dettato dalla disperazione! SE NOI TUTTI NON PRENDIAMO ATTO DI QUESTO NON POSSIAMO CONTRIBUIRE CERTO ALL’EVOLUZIONE DEL MONDO! L’UGUAGLIANZA è un filo invisibile ma forte che può combattere le logiche dell’economia corrotta e dell’ignoranza e DEVE partire soprattutto da NOI!”

Senza retorica H.E.R offre così uno spunto di riflessione su questa VERITA’: “….HAI QUALCOSA DI GIUSTO DA INSEGUIRE IN FONDO: LA DIGNITA’ DI UN UOMO CHE APPARTIENE AL MONDO! AL NOSTRO MONDO!”.

Il brano è prodotto artisticamente e suonato da Davide De Blasio c/o CRAZYBRAINS STUDIO e mixato da EUGENE c/o GROUND CONTROL Studio (Roma).