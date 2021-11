H.E.R. e La Tosa in un nuovo progetto discografico

Milano, 25 novembre 2021 Mixopera Vol.1 è il titolo del nuovo EP che vede la collaborazione di FLUIDOSTUDIO, etichetta e casa di produzione milanese, e il Festival Donizetti Opera della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, che si tiene dal 18 novembre al 5 dicembre nella città natale del compositore italiano: un progetto di musica elettronica ispirato alla musica di Donizetti che sarà pubblicato su tutte le piattaforme di streaming (Spotify, iTunes, Amazon Music, YouTube Music).

Un lavoro collettivo affidato a sette artisti contemporanei con la direzione artistica di FLUIDOSTUDIO che ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla musica classica, attraverso la reinterpretazione non solo musicale ma anche di fruizione di alcune delle opere del grande compositore italiano. Il progetto sarà presentato durante la seconda delle tre settimane di kermesse, dedicata al digital e in cui sarà presente anche il format Citofonare Gaetano con Diego Passoni e Cristina Bugatty. Ospiti del salotto anche Stefano Protopapa e Pierpaolo Moschino, fondatori di FLUIDOSTUDIO, a raccontare nel dettaglio il progetto, il 28 novembre.

Con la direzione artistica di FLUIDOSTUDIO, ogni artista ha rielaborato una pagina dell’operista bergamasco in chiave moderna: il percorso ha inizio con una reinterpretazione di Me Voglio fa’ Na Casa da parte di Vergo, che viene seguito da un remix strumentale creato da Elasi di Al Dolce Guidami, proseguendo con Una Furtiva Lagrima che è stata modernizzata da H.E.R., La Tosa e Glabry Gucci, terminando con altre due reinterpretazioni sonore prodotte da Plastica, Protopapa e illromantico, rispettivamente in Anna Bolena Overture e La Favorita.

Così si svela a pieno l’obiettivo di questo EP: riavvicinare il pubblico, soprattutto più giovane, alla musica classica, svelando, attraverso le nuove composizioni, il lato più contemporaneo e avanguardista di Gaetano Donizetti, artista dall’attitudine “rock”, molto vicino al nostro secolo e non più relegato a contesti lontani dal mondo contemporaneo. —



Produzione Vergo, ELASI, H.E.R., La Tosa, Glabry Gucci, PLASTICA, Protopapa e ilromantico Mix & Master Pierpaolo Moschino Direzione creativa a cura di FLUIDOSTUDIO © 2021 FLUIDOSTUDIO; ℗ 2021 FLUIDOSTUDIO