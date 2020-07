Guglielma Lecce presenta la sua candidatura nel Movimento 5 Stelle: “Una professionista che si presta alla politica”

Sono felice di poter comunicare la mia candidatura alle elezioni per il Consiglio Regionale della Puglia 2020 nella lista del Movimento 5 Stelle della provincia di Foggia e per questo ringrazio tutti gli attivisti per la fiducia accordatami alle regionarie svolte sulla piattaforma Rousseau il 20 febbraio.

Amo questa terra e voglio impegnarmi affinché non sia più relegata ai margini dell’agenda politica regionale. La Capitanata è ricca di talenti ed è fondamentale non disperderne l’enorme potenziale economico e professionale: nessuno deve essere più costretto ad emigrare per realizzarsi professionalmente, una scelta spesso obbligata per i giovani di questa provincia.

Sono ingegnere civile dal 2016 e ritengo quanto mai urgente attuare un piano strategico sulle infrastrutture. Per farlo c’è bisogno di investimenti ma, soprattutto, di programmazione e pianificazione degli interventi, così da risparmiarci l’inutile corsa preelettorale a “rattoppare” strade e inaugurare cattedrali nel deserto. Le infrastrutture sono altro e, se fatte bene, sviluppano lavoro, turismo, commercio, città più vivibili e sostenibili.

La mia campagna elettorale al servizio del M5S inizia oggi: non sono una “professionista” della politica, ma una professionista che si presta alla politica.

Non nascondo timore ed emozione e per questo vi chiedo sostegno e consigli per condividere il più possibile il progetto per una Puglia a 5 stelle.

Guglielma Lecce