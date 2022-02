Guerra in Ucraina, probabili effetti negativi sul turismo in Puglia

Nel caso dovesse proseguire la delicatissima situazione in Ucraina quasi sicuramente avrà forti ripercussioni sul turismo, specie quello pugliese che è tra i preferiti dai Russi, non solo per il culto di San Nicola che lega il popolo russo a quello pugliese, ma proprio per un’ammirazione che hanno per le bellezze della nostra terra.