Preparatevi a i 90 minuti più belli della vostra vita…

Con i suoi testi, oramai, poesie per i nostri timpani,

Il re dei re…

GUE 👑 @therealgue

A rendere questa giornata indimenticabile dal tramonto ci penserà la line up scelta per voi:

🎧QUBIKO

🎧ITEN B**CH

🎧 BIAGIO D’ANELLI

TICKETS QUASI SOLD OUT 🎫

👉🏼Clicca sul Link in Descrizione

🎫 €35

📍PORTO DI RODI GARGANICO

🚀 START ORE 18