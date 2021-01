Grotta Scaloria: il video inedito girato nelle viscere di Manfredonia nel 1967

Cosa c’è di meglio in una giornata uggiosa che illuminarla con qualcosa di speciale? Allora venite con me, vi porto a visitare Grotta Scaloria, insieme al team di speleologi del CAI di Trieste che la esplorarono nel 1967.

Grazie all’eccezionale Vincenzo D’Onofrio, cavaliere ed avvocato, nonché importantissimo punto di riferimento per la storia di Manfredonia grazie a ruoli di spicco che per anni ha ricoperto egregiamente nell’ambito del Turismo, sono venuta in possesso del filmato originale girato in Super 8 dagli alpini che si calarono nelle viscere della terra, alla periferia ovest di Manfredonia, con il professor Santo Tiné, uno dei più grandi archeologi italiani. Ebbene, lì dove ogni martedì si svolge il mercato settimanale, sotto la piana dominata dal massiccio del Gargano, si apre uno straordinario complesso di grotte che l’uomo ha frequentato per millenni.

Nel Neolitico, grotta Scaloria divenne sede di un culto delle acque misterioso ed affascinante. Nel filmato, che ho restaurato, editato e musicato per renderlo fruibile e metterlo a disposizione di tutti, si vedono gli speleologi scoprire vasi splendidamente dipinti oltre 7000 anni che posti sotto le stalattiti raccoglievano l’acqua goccia a goccia. Sul fondo della grotta, anche spettacolari pozze d’acqua in cui è stato addirittura possibile immergersi.

Grotta Scaloria è un gioiello nascosto, scoperto casualmente nel 1931 durante lavori edili, ma a cui troppa poca attenzione è stata dedicata per mancanza di fondi. Con il mio contributo, spero di aiutarvi a conoscere meglio questo luogo che fa parte dell’immaginario collettivo sipontino, ma di cui rarissime sono le immagini. E spero soprattutto che possiate emozionarvi anche voi, com’è accaduto a me, in questo salto indietro nel tempo, nelle grotte ‘vissute’ dai nostri avi migliaia di anni fa…

di Maria Teresa Valente