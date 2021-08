Green Pass: “I ristoratori non possono chiedere i documenti di identità”

In merito alla proteste dei “No Green pass” per i ristoranti al chiuso, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, chiarisce che saranno i titolari a dover provvedere al controllo del certificato verde. Tuttavia, sottolinea, “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”. Non si può pensare, aggiunge, che “l’attività di controllo (del Green pass) venga svolta dalle forze di polizia”, ma ci saranno “accertamenti a campione nei locali”.