Green Pass da domani necessario per i trasporti, ma si punta ad estenderlo da ottobre

Da domani, mercoledì primo settembre, la certificazione verde sarà indispensabile per poter viaggiare a bordo di treni, interregionali e a lunga percorrenza, aerei e navi.

Il governo sta pensando di estendere l’obbligo del Green pass anche ai dipendenti della pubblica amministrazione a partire dal mese di ottobre. Lo scopo dell’esecutivo è, infatti, quello di raggiungere il traguardo dell’80% della popolazione vaccinata. D’accordo con il ministro della Salute è Renato Brunetta, che vuole porre fine allo smart working e riportare i lavoratori in ufficio, in modo da migliorare i servizi per i cittadini.