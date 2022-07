Green Note in Foresta Umbra, giovedì 28 luglio si parte con lo stellare Trio Bobo

Quattro appuntamenti con la grande musica nel cuore del Parco del Gargano, nel cuore del suo polmone verde, la Foresta Umbra. Partirà giovedì 28 luglio, presso l’Elda Hotel, la seconda edizione di “Green Note – Gargano Jazz & Food”, il festival esperienziale e musicale della Puglia che, sotto le stelle del cielo d’estate, celebra e valorizza tre eccellenze: la Foresta Umbra, il jazz e la dieta mediterranea. Si parte con il Trio Bobo formato da Faso e Meyer (sezione ritmica degli Elio e le storie tese) e da Alessio Menconi (chitarrista di Paolo Conte). È necessaria la prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039283

Nel magico scenario della Foresta Umbra, le cui faggete vetuste sono state riconosciute nel 2017 come Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’UNESCO, la musica, il food e gli scenari naturalistici saranno il cuore di questa operazione di valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio materiale e immateriale del Gargano. La rassegna, anche quest’anno, vanta di un’importante e colta direzione artistica: quella di Gegè Telesforo, cantante, musicista, conduttore radiofonico e istituzione musicale del jazz italiano.

“Il Trio BOBO, Faso-Menconi-Meyer, è una vera chicca per molti appassionati della grande musica italiana: la sezione ritmica di Elio e le Storie Tese coadiuvata da Alessio Menconi, storico chitarrista di Paolo Conte. I tre musicisti si uniscono nel 2002 per dare vita ad un trio ricco di energia per una collaborazione che fonde i loro stili ed esperienze in un’unica musica che, per formalità, chiamiamo jazz-rock o funky-jazz. Il concerto, che prevede composizioni originali ed alcune cover, è una grande occasione di riunire tre tra i più richiesti ed apprezzati musicisti della penisola che danno vita ad un “vero” ensemble e suono di gruppo estremamente originale” – è la presentazione del Direttore artistico della rassegna, Gegè Telesforo.

Ogni concertò sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel – i sapori e gli odori del nostro Gargano. Il primo menù prevede: entreè (sfera di pasta con mortadella di cinghiale, pecorino di fossa su crema al latte e germogli), main course (filetto di maialino nero cotto a bassa temperatura con salsa al Bombino di Elda Cantine, pesto di fave fresche e petali di carota disidratata), dessert (mousse di ricotta di capra garganica e riduzione di mosto cotto).

Il primo appuntamento con “Green Note” comincerà alle ore 20.00 con i saluti istituzionali e la degustazione esperienziale, mentre alle ore 21.30 partirà il concerto del Trio Bobo.

Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione.

Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 39. 353.3039283 | info@eldahotel.it.