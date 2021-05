Grave incidente sulla Mattinata-Manfredonia, decisivo l’intervento dell’elisoccorso Alidaunia Foggia – Foto

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un grave incidente stradale sulla SS89 Mattinata – Manfredonia. Alla rotatoria di Macchia, vi è stato un violento impatto tra una moto ed un’autovettura.

Ad avere la peggio il giovane motociclista che ha riportato un grave trauma cranico ed un’importante ferita ad una gamba, con conseguente perdita di una gran quantità di sangue; attualmente è in prognosi riservata presso l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo dopo essere stato rianimato ed intubato dal personale dell’elisoccorso 118 di Alidaunia Foggia che in pochissimi minuti dalla segnalazione dell’incidente è riuscito ad essere sul posto (dove sono accorsi anche i Carabinieri).

Decisiva è risultata proprio la possibilità di intervenire sul ferito già sul luogo dell’incidente con un Rianimatore\Anestesista, guadagnando minuti preziosi rispetto ad un trasporto via terra ad un reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale più vicino.















“Anche stamattina, importante e decisivo ai fini del salvataggio di una vita umana si è rivelato ‘Blood on Board’ – spiega il Dott. Tommaso Marzano, responsabile medico dell’Elisoccorso Alidaunia di Foggia, intervenuto sul luogo dell’incidente -. E’ un servizio d’eccellenza che, oltre a Foggia, è a disposizione di altre pochissime città in tutt’Italia. Le nostre equipe mediche portano due sacche di sangue 0 Rh negativo, chiamato ‘sangue universale’ in quanto può essere ricevuto da chiunque. A differenza del passato, da oggi, non è più necessario attendere che la persona soccorsa venga trasferita in un centro ospedaliero per ricevere la prima trasfusione, ma ciò avvine già in volo durante il trasferimento in elicottero”.