Grandissimo successo per l’open ”Manfredonia tennis pro”

IL GRANDE TENNIS AL #NEWTCSALVEMINI, un successone per la #MANFREDONIATENNISPRO

Trionfano ANDREA DEL FEDERICO e la nostra BLANCA TEDESCHI

I VINCITORI 🏆

Sul #RedCarpet del New TC Salvemini Manfredonia è stata una 13 giorni di Spettacolo, Divertimento e Passione.

Nel torneo #OPENMASCHILE il titolo va ad uno strepitoso Andrea Del Federico (2.3 ma già praticamente 2.2). Il giovane pescarese si aggiudica il torneo battendo in finale un ottimo Lorenzo Lorusso (2.3).

Una battaglia tennistica ricca di colpi di grandissima levatura tecnica con Del Federico che ha la meglio con il punteggio di 6-3 6-7 6-1



Pronostici rispettati invece nel torneo #OPENFEMMINILE dove la nostra Blanca Tedeschi, classifica 2.7, testa di serie n.1 e favorita del torneo, batte in semifinale Giulia Vetta e in finale Carlotta Serafino (2.8). Dispiace per la finale in cui è stato disputato solo il primo set terminato 6-0 per Blanca con Carlotta costretta al ritiro a causa di un virus.

Nei tabelloni intermedi da segnalare le vittorie di Ivo Cimino (3.2) che conquista Tabellone di 3^ Categoria battendo in finale il bravissimo Fernando Borrelli (3.2) con il punteggio di 6-2 7-6.

Il bravissimo e giovanissimo Marco Delaurentis (4.1) conquista il Tabellone di 4^ Categoria in una finale triller con Valeriano Mangini (4.1), un caro amico del NEWTC, che è stato ad un passo dalla vittoria, poi sfuggita definitivamente al Long Tiebreak finale concluso 10-8 in favore Delaurentis.

Nel tabellone femminile di 4^ Categoria da segnalare la vittoria della veterana Tritto Annalisa (4.1) e tesserata del Country Club Molfetta che batte 6-2 6-1 la brava Gloria Mazzardo (4.1).

IL PUNTO SUL TORNEO 🎾

Il #2OpenCittàDiManfredonia, come la sua prima edizione, è stato un torneo ricco di talento e soddisfazioni per il #NEWTCSALVEMINI e per l’organizzatore del torneo MANFREDONIA TENNIS PRO (MTP) che da quest’anno si occuperà della gestione della Scuola Tennis, Tornei Open e tanto altro ancora.

Sono stati 83 gli iscritti totali che abbiamo accolto (68 torneo maschile – 15 torneo femminile).

Tra questi spiccano i nomi di giocatori di livello altissimo come Alessio SAVOLDI (2.2), l’ucraino Volodymyr MYKHAILOV (2.2), il vincitore Andrea DEL FEDERICO (2.3 ma già con punti per promozione a 2.2), Lorenzo LORUSSO (2.3), gli argentini Alejo VILARO (2.3) e Juan Cruz Martin MANZANO (2.3), Edoardo MONTI (2.3), Davide GUERRA (2.4), Antonio MAZZEO (2.4), Valentino POZZI (2.5), Lorenzo MESCHINI (2.7), nel femminile Maddalena GAETA (2.7), Carlotta SERAFINO (2.8) solo per citare i giocatori con classifica più alta. Ma l’applauso degli appassionati e del NewTC, sempre numerosi e calorosi, va a tutti i partecipanti che hanno giocato e lottato con grande voglia e grandissima sportività #BRAVISSIMI

Un ringraziamento speciale agli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questo grande evento:

SPAGNUOLO ECOLOGIA

GENERALI ASSICURAZIONI

CARMONE NAUTICA

EDITORIALE SAN MARCO

GLAMHAIR PARRUCCHIERI

AUCELLO COSTRUZIONI

SALZOO

Un particolare e sentito GRAZIE al Giudice Arbitro Afonso Cibelli per l’impeccabile gestione del torneo, all’Arbitro di sedia Pierluigi Milelli, al grande Pasquale Pannoli che ha reso felici i giocatori con le sue incordature professionali, i nostri bellissimi ballboys e allo Staff del NewTc per l’eccellente lavoro svolto dall’accoglienza di atleti e spettatori alla manutenzione dei campi in terra, semplicemente perfetti.

Un grande ringraziamento a chi ha immortalato gli attimi e rendendoli unici @ArteCentroPhoto di Luigi Francavilla.

Restate connessi, le novità per il 2023 saranno tante… #staytuned