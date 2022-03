Grande successo per la decima edizione della Fanoja di San Giuseppe a Vieste

Sin dal mattino per le vie della cittadina garganica si respirava aria di festa.

Ma dal pomeriggio, con l’inizio della parata dei gruppi itineranti, il paese si è riempito di

visitatori accorsi da tutta la provincia e oltre per la decima edizione della Fanoja di San

Giuseppe.



Il momento dell’accensione del falò è stato suggellato da una grande luna rossa che è

spuntata proprio accanto alla chiesa di San Francesco, da dove la fiaccola era partita,

regalando momenti di pura magia.



La serata è proseguita tra premiazioni ed estrazione dei biglietti della lotteria, con la

presenza sul palco dell’assessore al Turismo Falcone e del Sindaco Nobiletti.

La musica ha dettato il ritmo della manifestazione con gli ospiti in programma: Orchestra

Popolare di Monte Sant’Angelo, Eugenio Bennato, Sud Sound System e Don Ciccio con

African Party scaldando il pubblico e la piazza.



“Siamo molto soddisfatti” dichiara il presidente degli organizzatori Pizzeche e Muzzeche “

Vieste ha saputo offrirsi come scenario della nostra grande festa anche in quest’anno così

particolare, rinnovando il rituale tradizionale e sposando l’innovazione che da anni abbiamo

apportato con il grande concerto. Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta

istituzioni,sostenitori, sponsor e volontari. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato

possibile.”