Grande successo per la Caccia al Tesoro targata Lulù Eventi

È andata oltre le previsioni la partecipazione all'attesissima caccia al tesoro per le vie del centro storico organizzato dal Comitato Festa Patronale sotto la direzione artistica di Rosa Lupoli e Luigia Riccardi della Lulù Eventi, della collaboratrice dell'Edicola del Sud Stefania Consiglia Troiano e con il sostegno dell’associazione “Io sono Partita Iva”. “La prima edizione di una caccia al tesoro radiofonica a Manfredonia risale alla festa patronale del 1979 e venne trasmessa da T.R.I. (101,300Mhz)”- sottolinea il giornalista Michelangelo Guerra. Successivamente Radio Manfredonia Centro organizzava di anno in anno con idee sempre più brillanti il gioco più coinvolgente per i ragazzi degli anni 80/90. Quest'anno dopo una lunghissima sosta, la riproposizione in chiave moderna della travolgente manifestazione è tornata come un fiume in piena sommergendo, nella giornata di martedì 30 agosto, il centro storico di ragazzi entusiasti e combattivi, carichi di voglia di fare e di divertirsi. Ben 12 sono le squadre con concorrenti dai 14 ai 50 anni che tra attività pratiche, ricerca di oggetti, produzione di video e foto, risoluzione di enigmi e altre prove, spalmate in 10 tappe, oltre che a trascorrete un pomeriggio elettrizzante hanno avuto l’occasione di conoscere meglio la cittá e riscoprirne antiche tradizioni e termini dialettali ormai in disuso. Molto originali anche i nomi scelti per le squadre che da regolamento dovevano essere rigorosamente in dialetto manfredoniano ed ecco dunque il gruppo degli “Strazzamutand”, dei “I murt di fam”, “I biet a te”, “I sand tarlet”, “I KTSV”, “Pok e saprt”, “I calfater”, “I zumbafuss”, “I scavezzachén” e ancora “I mbrugghjapurche”, “I festajul”, “I stet bell e cos”. Il divertente evento, basato sulla velocità, organizzazione e gioco di squadra si è svolto prevalentemente nel centro della città e solo nella fase conclusiva si è trasferito sul Porto Turistico nei pressi del ristorante Seashelle, dove Mary Fabrizio, imprenditrice, consigliera comunale di maggioranza del Comune di Manfredonia nonché sostenitrice del gioco, ha accolto calorosamente tutti i partecipanti. “Noi della Lulú Eventi siamo molto contente di come è andata questa caccia al tesoro perché tutti i partecipanti hanno giocato con lo spirito giusto sotto il segno della lealtà e del fair play – dicono Rosa e Luigia - Sono riusciti a completare tutte le tappe e ci ha fatto molto piacere vederli divertiti nonostante le corse su e giù per le strade del centro . Si sono definiti stanchi ma felici e questo non può far altro che farci un immenso piacere”. Numerose dunque le prove che i partecipanti hanno dovuto affrontare, ma alla fine ad avere la meglio su tutte le squadre non sará solo quella vincitrice “Premieremo non solo i vincitori, ma anche il secondo e terzo posto e siccome sono stati davvero tutti fantastici daremo dei premi di consolazione a tutti. Vi aspettiamo giorno 1 settembre in Piazza Stella alle 20.30 per proclamare la squadra vincitrice” – fanno sapere le direttrici artistiche che ringraziano tutti i partecipanti annunciando un’edizione della Caccia al Tesoro del 2023 esplosiva.