Grande partecipazione per la presentazione della lista civica “Progetto Popolare Manfredonia”

Si è svolta ieri, con grande partecipazione di pubblico, presso il Luc di Manfredonia la presentazione ufficiale della lista civica Progetto Popolare Manfredonia con il candidato Sindaco Gaetano Prencipe.

L’incontro si apre con l’ascolto dell’appello di Don Luigi Sturzo “A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini superiori della Patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo appello perché uniti insieme propugnano nella loro interezza gli ideali di giustizia e libertà”. Proprio queste parole, come incalza la moderatrice della serata Stefania Troiano, vennero riportate nel primo comunicato stampa della lista civica, diffuso agli organi d’informazione da parte del coordinatore Giuseppe Facciorusso. “Il comitato direttivo è costituito da uomini e donne “liberi e forti”, proprio come auspicava l’appello di don Luigi Sturzo e impegnati nel campo dell’imprenditoria, la scuola, la cultura, il turismo, lo sport, la sanità, il volontariato e il sindacato. uniti dal desiderio di partecipare attivamente alla crescita di un nuovo spazio civico e politico locale” il nostro movimento vuole ispirare un’azione senza avversari da abbattere, ma con l’obiettivo unico di far ripartire la nostra città”.

La parola poi passa al coordinatore Facciorusso che delinea i contorni più significativi della nascita di Progetto Popolare che lui stesso ha sposato fin dall’inizio con grande senso di comunità e di collaborazione. Inoltre spiega le motivazioni della disponibilità a sostenere il candidato sindaco Gaetano Prencipe, figura competente, aggregante e credibile.

Molto emozionante l’intervento del più giovane componente di Progetto Popolare, Gregorio Carmone, referente delle politiche giovanili, il portavoce della realtà giovanile del territorio di Manfredonia che ha parlato a grandi linee dei vari progetti avviati con il supporto della lista, della necessità di dare fiducia ai ragazzie di incentrare le prossime scelte politiche sul futuro delle nuove generazioni.

Dopo la presentazione di tutti i candidati della lista civica, con una breve nota biografica, è intervenuto il candidato sindaco Gaetano Prencipe che ha subito elogiato questo gruppo di personevolenterose, dichiarando che candidarsi oggi in consiglio comunale rappresenta più un onere che un onore e che solo chi nutre un grande amore disinteressato verso la propria città potrà svolgerlo nel migliore dei modi. “Impegno, serietà, competenze e conoscenza del nostro territorio sono le parole chiave della nostra coalizione”. In poche parole Prencipe condanna la politica approssimativa da bar che ancora tanti politici si accingono a perseguire per le nuove amministrative. Inoltre aggiunge che la lista di Progetto Popolare potrebbe essere davvero l’ago della bilancia nella prossima competizione elettorale.

L’evento si conclude con un coro di voci che incita tutti gli elettoria votare, il 7 novembre al consiglio comunale,“ProgettoPopolare”.

Progetto Popolare Manfredonia