Grande gesto del Centro Commerciale del Gargano in favore di Enpa Manfredonia

Questa mattina il Centro Commerciale Gargano ha devoluto in favore dell’Enpa di Manfredonia un buono spesa da utilizzare per l’acquisto di mangime e accessori per animali.

Questa donazione suggella la collaborazione tra Enpa e Centro Commerciale Gargano, una sinergia che ha origini lontane e si è arricchita e consolidata nel corso degli anni attraverso una perfetta convergenza di intenti.

Innumerevoli sono state, infatti, le iniziative succedutesi nel tempo e svoltesi all’interno del Centro commerciale Gargano, dai bachetti associativi Enpa alle manifestazioni ufficiali dell’Ente per le campagne di adozione e diffusione della cultura animalista.





A tutt’oggi peró l’obiettivo più grande resta la realizzazione di un angolo ecologico ubicato sotto il porticato del Centro nel quale da anni vive un gruppo di randagi protetti e accuditi da volontari e dal personale dello stesso Centro.

Si tratta di una riuscita integrazione uomo – animale letteralmente esemplare, che non ha precedenti nel nostro territorio. Al Direttore del Centro Commerciale Gargano, Dott. Claudio Casalino, responsabile della generosa iniziativa, vanno i nostri ringraziamenti più sinceri.

Un simile atto di generosità non può passare inosservato, soprattutto in tempi ostili e complessi come quelli che stiamo vivendo.