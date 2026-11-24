Grande fratello vip, Piera Meloni e quella dedica per Roncaccia: fan impazziti

Piera Meloni si è resa protagonista di un dolce gesto nei confronti di Alessandro Roncaccia dopo la sua eliminazione dal Grande fratello vip.

Lunedì 23 novembre è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 la semifinale del Grande fratello vip, che è stata seguita da quasi 2 milioni di telespettatori. Nel corso dell'ultima diretta, Piera Meloni ha perso al televoto contro Federica Morello, che è stata eletta come quarta finalista. L'eliminazione dell'influencer ha colpito profondamente Alessandro Roncaccia, che a fine diretta è scoppiato letteralmente a piangere. I due hanno iniziato una storia d'amore all'interno di quest'edizione del Grande Fratello vip che ha fatto emozionare moltissimi giovani fans.

Grande fratello vip, Piera Meloni e la dedica per Alessandro Roncaccia

Nel corso dell'ultime ore, Piera Meloni è tornata attiva sui social. L'influencer si è resa protagonista di una dolce gesto nei confronti di Alessandro Roncaccia. La ragazza ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una dedica per il romano con su scritto le seguenti parole: "e ora uniti per portare mio marito in finale. Se li mangiamo tutti" con una foto tratta dal loro finto matrimonio avvenuto all'interno della casa del Grande fratello vip. Il gesto ha fatto impazzire i loro fans. Molti i commenti apparsi in rete come questi: "Sono bellissimi", "non vedo l'ora che arrivi la finale" ed ancora "è innamorataaa".