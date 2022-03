Grande Fratello Vip: Jessica Selassié vince la sesta edizione

Ieri, 14 marzo, si è conclusa la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo sei lunghi mesi di trasmissione è stato decretato il vincitore.

Uno del programmi capofila della rete Mediaset, trasmesso su Canale 5, si è concluso.

Alla conduzione anche quest’anno c’è stato il direttore Alfonso Signorini. Non sono di certo mancati i momenti pieni di emozione e suspence durante tutta la serata finale.

La vincitrice di quest’edizione è stata Jessica Selassié, sorella maggiore delle tre. Quest’ultima ha partecipato prima come concorrente in coppia con le sorelle Lulù e Clarissa, queste ultime sono state poi separate durante la gara. Tuttavia sia Jessica che Lulù sono arrivate in finale insieme a Giucas, Barù, Davide e Delia.

Il podio ha quindi visto al terzo posto Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, alias Barù ed al secondo posto l’ex attore di “Vivere”, Davide Silvestri.

Ma cosa sappiamo della vincitrice di quest’edizione del Grande Fratello Vip?

Jessica Hailé Salassié è nata a Roma il 27 dicembre 1994, pronipote dell’ultimo imperatore etiope Hailé Salassié detronizzato nel 1975. In precedenza ha già partecipato ad altri reality, tra questi la seconda edizione di Riccanza nel 2017. Quest’ultimo è il programma di Mtv che ha lanciato in tv altre figure come Tommaso Zorzi (partecipante e vincitore della scorsa edizione del GFVip) ed Elettra Lamborghini.