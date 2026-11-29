Grande fratello, Anita Mazzotta e Jonas Pepe si sono lasciati? Parla lei

In queste ore si susseguono indiscrezioni in merito ad una presunta rottura tra i due ex concorrenti del Grande fratello.

Il Grande fratello è stato teatro della nascita di diverse storie d'amore. Un anno fa, il reality show targato Mediaset ha visto Anita Mazzotta e Jonas Pepe innamorarsi nelle quattro mura della Casa. A distanza di tempo, ecco che i Jonita - come si fanno chiamare in rete - sono finiti al centro di alcune indiscrezioni che li vorrebbero in crisi. In queste ore, l'ex vincitrice del Grande fratello ha pubblicato un post su Instagram con la seguente didascalia: "se lo avessi saputo avrei fatto diversamente". Parole che per molti utenti sono apparse come una conferma della rottura con Jonas Pepe.

Grande fratello, Anita Mazzotta smentisce la rottura con Jonas Pepe

Nella situazione è intervenuta Deianira Marzano, la quale sui social ha riferito di aver parlato con Anita Mazzotta. La nota esperta di gossip rispondendo ad un utente che chiedeva notizie in merito alla presunta rottura tra i due ex concorrenti del Grande fratello ha scritto: "Anita ha smentito direttamente con me, quindi per me è tutto a posto. Poi se così non fosse io non posso farci nulla." I fans della coppia possono tirare un sospiro di sollievo almeno per il momento.