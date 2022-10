Grande equilibrio tra Bisceglie e Manfredonia: termina 0-0

Grande equilibrio al ‘Ventura’ di Bisceglie tra i padroni di casa ed il Manfredonia Calcio, squadre che si contenderanno il primato del girone A di Eccellenza Pugliese.

Pareggio che testimonia quanto avvenuto in campo, in una gara senza grosse occasioni, con i neroazzurrostellati più aggressivi in campo, ma sicuramente poco pericolosi.

Grandi assenti i due centravanti più attesi, Di Rito da un parte e Morra dall’altra, ben controllati rispettivamente da D’Aiello e Stele.

Pari che va meglio, sicuramente, ai sipontini, che tengono la testa della classifica e superano, probabilmente, la trasferta più ostica della stagione.