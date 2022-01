Gran Gala della Ricerca per Casa Sollievo della Sofferenza

Domenica 9 gennaio alle ore 18.00 nell’accogliente e suggestiva cornice del Teatro “G. Verdi” di San Severo ritorna uno delle manifestazioni artistiche più attesi.

Dopo una pausa durata quasi due anni Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con le cantine d’Araprí, presenta il Gran Galà della Ricerca.

Un evento, che sebbene sia nuovo nel nome mantiene la stessa sostanza di quella che lo scorso anno sarebbe stata la decima edizione del tradizionale Concerto di Natale a sostegno della ricerca scientifica.

Ed è proprio in nome dell’importanza della ricerca che anche quest’anno numerosi sono stati gli artisti che hanno aderito con entusiasmo al cartellone artistico della kermesse.

A condurre l’evento di quella che si annuncia una serata ricca di emozioni e di sorprese sarà la bravura e il talento dell’attore e presentatore Danilo Brugia, diventato ormai una bellissima certezza sul palco del Verdi.

A lui il compito di presentare al pubblico una delle voci più belle ed affascinanti del panorama musicale italiano, quella della cantante italo-algerina Karima. Accompagnata dal pianista Piero Frassi, le splendide sonorità di Karima spazieranno dal blues al gospel riproponendo brani che ancora oggi sono delle pietre miliari della musica internazionale.

Con lei salirà sul palco uno tra i più importanti musicisti jazz italiani, il pianista e Maestro Teo Ciavarella. Una carriera accanto a dei veri e propri mostri sacri della musica, Lucio Dalla, Paolo Fresu e in ultimo la collaborazione con l’eccentrico ed istrionico Vinicio Capossela.

Un Gran Galà all’insegna della musica ma soprattutto dei sorrisi e della satira affidata al veterano per eccellenza di questo evento, l’attore, comico, presentatore, imitatore, in una sola parola il one man show Demo Mura che si alternerà con alcuni volti nuovi di questa edizione.

Tra loro, dalla trasmissione di Radio 2 “Il Ruggito del Coniglio” l’inconfondibile voce di Max Paiella; da Made in Sud il cabarettista Alberto Alivernini che con le sue magie saprà far sorridere adulti e bambini, spazio anche alle imitazioni di Gabriele Marconi e direttamente dal palco di Zelig l’inconfondibile ironia partenopea di Sasà Spasiano.

Sarà invece una delle più brave artiste del momento, Emy Bergamo, a portare in scena tutta la magia e la freschezza del musical d’autore.

Come ogni anno tutti gli artisti in scena presteranno il loro talento non solo per il pubblico presente, ma soprattutto a favore di quello che da sempre è il fine primario della serata, ovvero raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica di Casa Sollievo della Sofferenza. Momenti di spettacolo si alterneranno con le testimonianze dirette di medici e ricercatori che quotidianamente sperimentano l’efficacia di nuove cure che mai sarebbero state possibili senza i passi avanti fatti dal mondo della scienza.

Un mondo che oggi più che mai ha bisogno del contributo di ciascuno e che vi dà appuntamento a domenica 9 gennaio, alle ore 18.00 presso il Teatro “G. Verdi” di San Severo.

Per info, biglietti e prenotazioni:

0882.410292 (Direzione Generale CSS) / direzionegenerale@operapadrepio.it

0882.227643 (Cantine d’Araprí)