Gran finale per “I Giovedì del Gusto”

Quarto ed ultimo imperdibile appuntamento con “I Giovedì del Gusto – Food&Sound”, l’animazione artistica diffusa nel centro storico di Manfredonia con buona musica ed ottimo cibo – ideato ed organizzato nell’ambito di “Manfredonia Experience 2021” dai 28 operatori di “Manfredonia in Rete” – che ha caratterizzato tutto il mese di agosto della città del Golfo. Ben tre le postazioni di questa sera:

Bicchieri & Taglieri – Cibo e Felicità”, “Opificio Birraio”, “Perbacco”, “Distelleria Organica” – Michele Carrabba-Vito Di Modugno Duo (Via Santa Maria delle Grazie);

Calamarando – Disegni in movimento (Lungomare Nazario Sauro);

Darsena – Dj Zaio & Kriss (Loc. Acqua di Cristo).



Michele Carrabba-Vito Di Modugno Duo. Il duo si muove lungo un percorso musicale che unisce due strumenti straordinari: il sax e l’organo Hammond. Sono due strumenti dalla sonorità possente e calda. L’unione di queste due timbriche da luogo ad un dialogo sonoro unico e difficilmente imitabile.

Disegni in movimento, una serata dominata dalla pittura e dalla musica – Smart studio e Pittura dal vivo. Music by KOKO & SPECIAL ART BY ATTILIO TRIENNESE. Nato a Manfredonia, Triennese inizia la sua carriera nella ricerca e sperimentazione nelle tecniche pittoriche che lo interessano fin da giovanissimo. Dalla pittura ad olio alle tecniche digitali, oggi trasferisce la sua passione nella professione di decoratore e pittore creativo.

Dj zaio & Kriss – Voice e vinyl set. A 10 anni dalla sua scomparsa, si ripercorrerà un viaggio alla scoperta delle canzoni che hanno ispirato e reso celebre la grande Amy Winehouse.www.manfredoniaexperience.it