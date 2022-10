Gradinata Est Manfredonia: “Ultimo atto d’amore, tutti a Molfetta. Ma la pazienza è finita”

ULTIMO ATTO D’AMORE

Chiediamo e lo chiediamo noi della Gradinata Est un ultimo atto d’ amore verso la maglia biancoazzurra.

Come ben sapete Sabato 29 Ottobre festeggeremo i 90 anni di calcio con tutta la città, in una delle vie più caratteristiche, a dimostrazione che per noi il Manfredonia Calcio 1932 deve appartenere ad ogni singolo cittadino.

Coloriamo la Villa comunale ” con i colori del cielo e con i colori del mare” così recitava un vecchio nostro coro, indossiamo maglie, sciarpe e facciamo sventolare le nostre bandiere.

Uniamoci, socializziamo, parliamo del passato, del presente e soprattutto del futuro.

Questa passione lunga 90 anni va tramandata, di padre in figlio, di generazione in generazione.

Dimostriamo che Manfredonia ha una tradizone calcistica da rispettare perché a quanto pare “qualcuno” deve ancora capirlo.

TUTTI A MOLFETTA

Ci vergogniamo anche a dirlo, una partita casalinga che si disputerà a Molfetta.

Vergogna!

Il costo della trasferta in pullman è di 10€ (biglietto stadio compreso) è uno sforzo che stiamo facendo, ma siamo agli sgoccioli.

La pazienza è finita.

La nostra passione è stata calpestata fin troppe volte, da Monte a San Ferdinando per poi finire a Molfetta.

“Qualcuno” sta mancando di rispetto ad una città intera, “qualcuno” sta mancando di rispetto ad una tifoseria sempre presente e sempre calorosa, “qualcuno” sta mancando di rispetto a chi si è abbonato ed è costretto ad accollarsi le spese di viaggio per vedere una partita casalinga, “qualcuno” non ha mantenuto le promesse fatte.

Ricordiamo a tutti che il signor Iraldo Collicelli presidente della società “Manfredonia Miramare” aveva promesso pubblicamente che avremmo giocato nel nostro stadio già le prime giornate di campionato.

Questa è solo una delle tante promesse non mantenute.

Siamo stati accusati anche di essere troppo esigenti e di avere poca pazienza.

Domencia 30 ottobre il Manfredonia scriverà la storia, giocando una partita casalinga a Molfetta, ovviamente scriverà la storia in senso negativo ma noi non abbiamo pazienza !?!

In questi mesi non c’è mai stata una dichiarazione ufficiale a riguardo, mai un intervista, solo silenzio e mezze verità!

Dopo queste parole vogliamo chiarire che non portiamo nessun rancore verso la società del Manfredonia Calcio e né tanto meno verso gli addetti ai lavori che stanno dimostrando sul campo il loro valore.

Se siamo la Capolista un motivo ci sarà!?!

Noi vogliamo il MIRAMARE!

Adesso basta!

GRADINATA EST MANFREDONIA