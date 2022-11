Gradinata Est Manfredonia: “Il collaudo, no…non l’avevo considerato”

“IL COLLAUDO, NO…NON L’ AVEVO CONSIDERATO”

Il nostro “modus operandi” ha dato fastidio.

Ieri sera il cielo piangeva, come piangevano i nostri cuori.

Settimane di silenzio e mesi di promesse non mantenute, ci hanno portato ad organizzare un incontro spontaneo con chi dovrebbe darci le giuste risposte alla situazione di stallo dello Stadio Miramare.

All’appuntamento invitiamo Iraldo Colicelli (Presidente dell’Associazione Miramare) e i rispettivi soci, il Sindaco Gianni Rotice e Giuseppe Di Benedetto ( Presidente del Manfredonia Calcio).

A presentarsi e’ solo Di Benedetto, sostanzialmente l’ ultima persona fra i prescelti che doveva darci spiegazioni.

Oltre a noi della Gradinata Est erano presenti tanti altri tifosi ,a rappresentare la città. Il presidente ha rimarcato che egli stesso non conosce i motivi che hanno portato a questo situazione paradossale, nel frattempo sono aumentate per lui notevolmente le spese. Oltre a questo c’è da considerare lo stress che squadra e staff stanno sopportando.

In definitiva non sappiamo se, come e quando si tornerà a giocare al Miramare.

RIVOGLIAMO IL MIRAMARE!

Gradinata Est Manfredonia