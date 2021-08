Gradinata Est Manfredonia: “Appuntamento al 2 settembre, è tempo di esserci”

Volutamente siamo stati in silenzio e siamo rimasti alla finestra a guardare l’operato degli addetti ai lavori.

Questa scelta ha creato anche malcontento nell’ ambiente e “qualcuno” come al solito ha giudicato la nostra linea intrapresa.

Delle critiche di “qualcuno” e delle malelingue ce ne freghiamo, sono veramente poche le persone che ci possono giudicare.

La stagione calcistica e’ ormai alle porte e come ogni hanno vogliamo dare il benvenuto ai calciatori che indosseranno la maglia in questo ostico campionato.

Lasciamo internet, lasciamo i commenti, lasciamo il malcontento e tiriamo fuori il nostro essere tifosi.

Noi siamo il MANFREDONIA, non dimentichiamolo mai!

Giovedì 2 Settembre la Gradinata Est chiama a raccolta tutto il popolo biancoazzurro.

L’appuntamento e’ alle 16:30 nel nostro settore.

E’ tempo di esserci!

Avanti Manfredonia!

Gradinata Est Manfredonia