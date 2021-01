Governo, Fico convocato al Quirinale alle 19.30

“Dai colloqui con le forze politiche è emersa una prospettiva di una maggioranza politica a partire dai gruppi del governo precedente. Ma va verificata. Assumerò per questo un’iniziativa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della consultazioni. “E’ doveroso dar vita presto a un esecutivo, con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il nostro Paese esposto agli eventi”, ha aggiunto.

Alle 19.30 il Presidente Mattarella ha convocato Roberto Fico al Quirinale.