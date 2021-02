Governo Draghi, il ‘sofferto dissenso’ della foggiana Rosa Menga (M5S)

“Nutro profondo rispetto verso tutti gli iscritti al movimento che si sono espressi sulla nostra piattaforma in relazione al quesito sulla fiducia a questo governo. Proprio perché nutro rispetto verso tutti loro non posso esimermi dal dire qui oggi che ritengo un’offesa alla loro intelligenza il fatto che siano stati invitati ad esprimersi pressoché alla cieca. Chi ha indetto la votazione ha abdicato rispetto alla propria precisa responsabilità di fornire loro elementi concreti per una scelta consapevole, come fatto con gli accordi programmatici sottoscritti con le altre forze politiche in occasione della formazione del governo Conte uno e Conte bis”.

Con queste parole pronunciate ieri alla Camera anche la foggiana Rosa Menga, del MoVimento 5 Stelle, esprime il suo dissenso al Governo Draghi.