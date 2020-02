Golden Night, la Gran Parata dei Gruppi Mascherati

Siamo prontissimi per la sfilata della Golden Night di Martedì 25 Febbraio.

Il Carnevale di Manfredonia è pronto per la sfilata notturna in programma domani sera dalle ore 18,30 denominata Golden Night con la partecipazione delle associazioni e dei gruppi spontanei mascherati: MagicaBoola-La Fenice, Anime del Sud, Gymnasia &Friends, Neverland, New Generation, Delphinia, Liceo Edition, Toniolo & Co, Roncalli Movement, La Ciambotta di Manfredonia, un’impresa per AMICA, la banda dell’associazione SisteMus e le mini majorettes dell’I.C. Giordani – De Sanctis.

A condurre lo spettacolo domani sera in Piazza Marconi ci saranno Michele Bottalico, Vincenzi D’Oria e Gabriella Spagnuolo.

Il percorso prevede il raduno in Piazza della Libertà mentre la sfilata si snoderà lungo Viale Aldo Moro e Piazza Marconi. Ci sarà poi l’esibizione finale in Piazza del Popolo con il rete Smash live e la partecipazione dei Dj e speaker di Rete Smash.