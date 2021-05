GodeteVELA: sull’onda del divertimento, partono i corsi di vela del Sailing Club del Gargano

L’estate 2021 si preannuncia carica di aspettative: dopo quasi un anno di chiusura forzata, il desiderio di ritrovarsi e respirare la libertà fuori dalle proprie mura domestiche, seppur con tutta la sicurezza possibile, è fortissima. Voglia di rinascita e di rivincita. In questo spirito, nasce a Manfredonia la squadra Sailing Club del Gargano. Un circolo sportivo votato esclusivamente alla vela e agli amanti di questo sport e di quanti vorranno scoprirlo. La magia delle onde, del vento, delle albe e dei tramonti sul mare a portata di tutti. I corsi partiranno il 14 giugno, a partire dai sei anni fino ai novanta (o più, perché no) con imbarcazioni per tutte le fasce di età. I corsi che si svolgeranno tutto l’anno, saranno guidati da istruttori altamente qualificati, provenienti dal mondo della vela, nazionale e internazionale, con stage tenuti da campioni di vela italiani. I ragazzi che lo vorranno e che ne avranno le capacità, saranno selezionati per far parte di un team agonistico che parteciperà alle più importanti regate del panorama velistico mondiale. Il club, con l’accredito della FIV (Federazione Italiana Vela), i prestigiosi patrocini di: Puglia Promozione, Parco Nazionale del Gargano, UISP e Autorità di Sistema Portuale Meridionale, sotto la rigida tutela di Euroambiente (per la formazione in sicurezza) in collaborazione col Centro Velico Gargano di Manfredonia ed altri circoli velistici, si prefigge di portare a Manfredonia e sul Gargano, la pratica della vela, non solo estiva, ma anche invernale ed agonistica, tra gli sport per cui le sue città sono vocate. Alla fine di ogni corso, i ragazzi riceveranno un attestato, gadgets e l’iscrizione alla FIV valida un anno.

“Levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele.

Esplorate, sognate, scoprite”.

Vi aspettiamo. Gargano Sailing Club

Per info e iscrizioni: velagargano@gmail.com

Tel.: 333 8693503 – 348 7260580