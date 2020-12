Per chi è malato.

Per gli anziani della Residenza sanitaria assistenziale.

Per chi si sente solo.

Per gli operatori sanitari.

È per loro che gli Zampognari di Monte Sant’Angelo portano le melodie e l’atmosfera del Natale.

Succede ora, nei pressi del Presidio Territoriale di Assistenza.

BUON NATALE DA MONTE SANT’ANGELO