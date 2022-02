Gli studenti dell’istituto Roncalli Euclide Fermi Rotundi di Manfredonia, da diverso tempo sono costretti a svolgere le ore di Educazione Fisica all’aperto a causa di un problema non risolto alla palestra dell’istituto che come mostrano le immagini versa in stato di quasi abbandono.

Gli studenti chiedono l’intervento delle autorità competenti per la risoluzione del problema.