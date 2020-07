Gli stranieri abitano e apprezzano la nostra terra

Send an email

Siponto/Manfredonia – l’ho conosciuto in prima fila in una spiaggia di Siponto l’inglese Malcom con sua moglie – dove sono solito affittare tutte le estati ogni anno .

Ho fatto la foto con un artista anziano noto scrittore e pittore inglese; sulle rive di una spiaggia al mare – parlava con me mezzo italiano e mezzo inglese… mi ha detto – Sono 17 anni che vengo in queste spiagge che noi amiamo – ho una villa in Siponto.

Io gli ho detto con la mia famiglia – che scrivo – Lui mi ha risposto regalami il tuo ultimo libro – lo farò tradurre in inglese… il mio libro – al pittore inglese famoso: MalcolmMa come Pazzesco….mitico in spiggia siamo diventati amici con la moglie; che leggeva i suoi romanzi – gli ho detto domani ti porto il mio libro un piccolo libro di poesie…



Di Claudio Castriotta