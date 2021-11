Gli strani incontri di Supreme

Collaborazioni del brand più cool.

Supreme dopo aver annunciato la collaborazione con Tiffany lo scorso 9/11 é pronto a presentare anche quella con un nome della moda italiana.

Si tratta di Missoni, brand prestigioso che ha fatto della maglieria la sua icona.



Aziende fondata negli anni ‘50 da Ottavio e Rosita Missoni, esattamente nel 1953, anno del loro matrimonio. Si erano conosciuti a Londra, in occasione delle Olimpiadi del 1948: Ottavio Missoni era già campione italiano assoluto sui 400 metri nel 1938 e a Vienna campione mondiale studentesco ed in quell’occasione finalista nei 400 a ostacoli. Aveva anche una piccola attività di produzione di tute sportive a Trieste. Rosita aveva già un’esperienza stilistica nell’azienda dei genitori.

Nel 1966 la prima sfilata in collaborazione con Emmanuelle Khanh segna il debutto seguito dalla sfilata dell’anno dopo a Palazzo Pitti, con un’anticipazione del nude look.

Nel 1969 costruiscono lo stabilimento di Sumirago, sede storica ed il successo è ormai internazionale. Bloomingdale’s apre nel 1970 un punto vendita Missoni nella sede di New York.

Missoni crea una maglia inconfondibile fatta di mescolanza di punti, colori e fantasie e su questa costruisce la sua immagine la sua storia e il suo heritage.



I premi e i riconoscimenti internazionali, le estensioni, le licenze, le contaminazioni con l’arte, sono solo alcuni dei successi che i Missoni mietono fino al 2013, anno terribile della morte di Vittorio Missoni e del padre Ottavio.



L’azienda continua, il successo continua e oggi Supreme, brand skater super cool tra le nuove generazioni dopo collaborazioni con Louis Vuitton e Jean Paul Gaultier (solo per citare 2 tra le numerosissime) ha deciso di collaborare su una capsule collection in edizione limitata per il FW 21/22.

Un successo annunciato.