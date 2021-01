Gli spaghetti con le vongole, un piatto dal sapore semplice che rievoca il mare. La ricetta di ManfreChef

Uno dei piatti più prelibati della cucina italiana e uno dei primi di pesce più amato tra gli italiani: GLI SPAGHETTI CON LE VONGOLE. Con il suo fresco profumo ed il suo sapore semplice, rievoca il mare, a cui ogni manfredoniano che si sente indissolubilmente legato.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

350g di spaghetti

1kg di vongole

1 spicchiò di aglio

2 gambi di prezzemolo

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale grosso q.b.

Per prima cosa occupatevi della pulizia delle vongole (1): battetele contro il lavandino o su un tagliere (questa operazione vi permetterà di verificare se c’è sabbia all’interno. Le bivalve sane resteranno chiuse, quelle piene di sabbia si apriranno). (2) Lavate accuratamente le vongole: fatele spurgare in acqua salata per 2-3 ore. (3) Se è acqua del mare è ancora meglio). In un tegame mettete a scaldare l’olio con uno spicchio di aglio e due gambi di prezzemolo, (4) tuffate le vongole, (5) fate cuocere 10 minuti circa a fiamma media con coperchio. (6) Lasciate che le vongole si schiudano. Sgusciate una parte delle vongole (7) e tenetene una parte con il guscio che vi serviranno per adornare il piatto. Filtrate il liquido che fuoriesce dalle vongole (8) e aggiungetelo nuovamente nel tegame insieme con le vongole stesse. (9) Nel frattempo lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata (10). Scolate la pasta al dente (11) e aggiungetela nel tegame con le vongole e lasciate insaporire per 1-2 minuti (12). A fine cottura adornate con le vongole con il guscio, una manciata di pepe nero e il prezzemolo finemente tritato (13).

