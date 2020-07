Gli occhi del mondo sulla Puglia: è la notte di Dior. Tra le protagoniste dell’evento dell’anno, c’è la danzatrice garganica Lucia Scarabino

Oggi è il gran giorno dell’attesissimo Dior Cruise 2021 in Puglia, in Piazza Duomo a Lecce. “Un viaggio nella mia memoria”. Così, la direttrice creativa della maison Maria Grazia Chiuri, originaria di Tricase, ha presentato il fashion show di questa sera, organizzato senza pubblico causa Covid. Ridotto sarà anche lo staff della casa di moda e le 45 modelle, invece delle cento e passa che caratterizzano il Cruise. A fare da colonna sonora e scenica saranno i suoni, le voci e la danza della Notte della Taranta. E tra le luminarie dei fratelli Parisi ci sarà anche il Corpo di Ballo della Taranta che porterà in scena una performance di danza trascinante e coinvolgente con i ballerini nel quale spicca la garganica Lucia Scarabino (scelta come testimonial mediatica dell’evento). Una narrazione del dolore vissuto dalle donne tarantate fino al riscatto e alla gioia della donna contemporanea che torna a stupirci, ad accogliere la meraviglia del mondo, impegnata a costruire un nuovo senso di comunità, riconoscendo il valore dell’unicità.

La maison parigina, dunque, approda per la prima volta in Italia e ha scelto il Salento, dove Maria Grazia Chiuri ha un legame familiare: "Qui è nata anche mia figlia - ha detto alla conferenza stampa accanto al sindaco di Lecce, Carlo Salvemini - e qui ritorno ogni estate da quando ero piccola". Per dare spazio all'artigianato locale ha compiuto particolari scelte: "I tessuti per realizzare le giacche provengono dal laboratorio di tessitura delle Costantine, un'associazione di donne che ha sede a Uggiano La Chiesa e che protegge anche la cultura del pizzo al tombolo". Chiuri ha così cercato nelle tradizioni pugliesi, arte e artigianato, l'ispirazione per la collezione, che verrà presentata alle 20:45 sui canali social della maison e su dior.com/cruise21, in diretta da piazza Duomo, concessa dall'Arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia. Sarà nei negozi a Natale 2020. Il contrappunto in musica della sfilata sarà con l'orchestra della Notte della Taranta, diretta da Paolo Buonvino: accompagnerà anche Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro che, salentino anche lui, annuncia uno speciale omaggio alla Puglia. Tra i pochi ospiti della maison, a Lecce circolano i nomi di Chiara Ferragni, per altro in Puglia già da qualche giorno, dell'attrice Stefania Rocca con il marito Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda, oltre al magnate del gruppo Lvmh che possiede il brand Dior, Bernard Arnault. "Non è previsto alcun testimonial", ha precisato Chiuri: "Giuliano Sangiorgi ed Edoardo Winspeare hanno accettato con generosità di partecipare al progetto e Chiara Ferragni mi sta aiutando per un tour culturale virtuale". Chiuri ha anche difeso il perimetro di piazza Duomo disegnato con le luminarie, tipiche delle feste di strada in Puglia: "Le trovo un elemento identitario - ha detto - che simboleggia il vivere in piazza. E' un'installazione di arte contemporanea. Quando l'artista Marinella Senatore me ne ha parlato l'idea mi è subito piaciuta".