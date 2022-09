Gli nega l’amicizia su facebook e lui la minaccia: “Ti sfregio con l’acido”, richiesto il processo per un uomo pugliese

E’ stato chiesto il processo per un uomo originario del Salento ma residente in Svizzera, accusato di stalking per aver inviato diversi messaggi di morte, ad una giovane del Leccese di cui si era invaghito cercandola sui social.

La richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura sarà discussa il prossimo 21 ottobre dinanzi al giudice.

L’uomo è stato arrestato dai poliziotti svizzeri, lo scorso luglio, fu poi accompagnato nel carcere di Milano, mostrandosi pentito e chiedendo scusa alla vittima. Raccontò pure di avere bisogno di un aiuto psicologico, perché stava vivendo un periodo molto difficile. Ora si trova nel carcere di Lecce.

“L’acido in faccia ti butto, non mollerò finché non ti avrò fatto quello che voglio…” questo ed altri numerosi messaggi finiti all’attenzione del pubblico ministero dopo le denunce sporte in questi anni dalla malcapitata.

Questo l’avvertimento: non appena rientrato a Castrignano de’ Greci per le vacanze estive, l’avrebbe rintracciata, seviziata, violentata, sfregiata e uccisa.