Ci sono anche gli incantevoli scorci delle Isole Tremiti nel nuovo film di Alessandro Piva. Il noto regista ha curato la realizzazione di un documentario d’osservazione, intitolato “Sea Mood”, che ha come protagonisti alcuni borghi pugliesi tra cui Bisceglie, Mola di Bari, Brindisi, Castro, Taranto. Nel racconto filmato di Piva è il mare, con la sua sapienza antica, a indicare il percorso e a raccontare la vita quotidiana dei borghi storici che convivono con i due mari che toccano il Tacco d’Italia.

Sea Mood è stato realizzato per il progetto Destinazione Puglia – Valorizzazione Borghi Marinari, realizzato in sinergia tra la Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e con la collaborazione dell’ARET Pugliapromozione e della Fondazione Apulia Film Commission.

Un viaggio tra i suoni e i colori della quotidianità, odori e sapori della vita di mare in cui la colonna sonora è fatta di musica contemporanea mista alla performance di artisti pugliesi.