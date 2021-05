Gli auguri di AgiAMO a Damiano Gelsomino

A Damiano Gelsomino, neo Presidente di Unioncamere Puglia, vanno le nostre congratulazioni per l’incarico, importante e strategico in vista della ripresa economica post emergenza sanitaria che attende il tessuto imprenditoriale di Manfredonia, della provincia di Foggia e della Regione intera.

Questa elezione all’unanimità è motivo di orgoglio e soddisfazione per noi come per l’intera comunità cittadina.

Già come massima carica della Confcommercio e della Camera di Commercio della nostra provincia, il Presidente Gelsomino aveva dato prova di essere punto di riferimento per l’imprenditoria del nostro territorio, ora potrà offrire il proprio impegno per la ripresa e contribuire a tenere alto il buon nome delle aziende pugliesi, in Italia e all’estero. Buon lavoro da AgiAMO Manfredonia