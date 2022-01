Gli Aristogatti: in arrivo il live action del film Disney

La famiglia dei live action Disney si allarga, è in produzione un nuovo live action riguardante il film Gli Aristogatti.

Dopo il grande successo de Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Lilli e il Vagabondo ed Il libro della giungla pare che ora tocchi al cartone Gli Aristogatti.

Uno dei classici Disney più conosciuti, basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe, distribuito nel 1970.

Il film tornerà nelle sale con la sceneggiatura di Will Gluck, la regia Peter Rabbit ed infine sarà prodotto dalla Olivia Bridge Entertainment.

Secondo quanto riportato da Deadline.com il progetto sarebbe già in fase di lavorazione e potrebbe seguire una riproduzione fotorealistica. Questa operazione è già avvenuta in precedenza con il film Lilli e il Vagabondo.

Il nuovo live action riprenderà la storia originale della famiglia di gatti aristocratici formata da Duchessa ed i suoi tre gattini Bizet, Minou e Matisse.

L’indiscrezione è molto recente, dunque non sono stati ancora rilasciati ulteriori dettagli.

Sappiamo però che potrebbero distribuire il nuovo film il streaming sulla piattaforma Disney+, come avvenuto già in precedenza per il film Lilli e il Vagabondo nel 2019.