Gli ambulatori vaccinali per i bambini della provincia di Foggia al via domani

Prende il via domani, anche in provincia di Foggia, la vaccinazione anti COVID dei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.

D’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale sono state individuate le scuole all’interno delle quali la ASL ha allestito appositi ambulatori vaccinali.

Si parte nel pomeriggio di domani dalle ore 15,00 con: l’Istituto Don Puglisi di Cerignola, la Scuola “Pascoli – Altamura -Da Vinci” di Foggia, l’Istituto Comprensivo “D’Apolito” di Cagnano Varano, l’Istituto “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia, l’Istituto Comprensivo “Zannotti-Fraccacreta” di San Severo, l’Istituto Comprensivo “D’Alessandro Vocino” di San Nicandro Garganico.

Per vaccinare i bambini sono stati individuati operatori sanitari del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, specializzati in vaccinazioni in età pediatrica.

Al momento, nella giornata di domani, sono in programma circa 200 somministrazioni.

Si proseguirà nei giorni successivi secondo la programmazione stabilita.